Die 10 besten Bluetooth-Kopfhörer im Überblick

Wer nicht allzu viel Geld für Bluetooth-Earphones mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) ausgeben will, sollte sich die die Soundcore Liberty Air 2 Pro von Anker ansehen. Im futurezone-Test konnte neben dem Preis-Leistungs-Verhältnis auch die ANC sowie der weitreichende Funktionsumfang überzeugen.

Kaum ein Unternehmen, das keine True-Wireless-Earphones im Programm hat. Vergleicht man die Geräte, zeigen sich aber erhebliche Unterschiede in der Ausstattung und beim Preis. Wir haben uns umgesehen und die 10 besten kabellosen Bluetooth-Kopfhörer zusammengetragen (in alphabetischer Reihenfolge).

Für Bluetooth-Earphones ohne aktive Geräuschunterdrückung (ANC) ist der Preis von ungefähr 186 Euro ziemlich hoch - hier auf Amazon . Wer ANC und Silikon-Aufsätze für eine bessere Passform haben will, muss im Apple-Universum zu den AirPods Pro greifen, die ab 200 Euro zu haben sind.

Die AirPods (3. Generation) zeichnen sich hauptsächlich durch eine lange Akkulaufzeit und durch 3D-Audio mit dynamischem Head-Tracking aus. Im Ohr werden sie ohne Silikon-Aufsätze befestigt, was eine passende Ohrmuschel voraussetzt.

Für iPhone -Nutzer*innen, die auf der Suche nach geeigneten True-Wireless-Earphones sind, sind natürlich die Apple AirPods die erste Anlaufstelle. Einfach deswegen, weil die AirPods mit Apple-Geräten am besten harmonieren und am effizientesten zu nutzen sind.

Abgesehen von der Kompatibilität mit Spielkonsolen sind die Epos GTW 270 Hybrid gute Alltags-In-Ear-Kopfhörer für Smartphone und Laptop. Für den Preis von ungefähr 149 Euro - hier auf Amazon - hat die Konkurrenz aber in Sachen Klangqualität und Funktionsumfang mehr zu bieten. Denn ohne Bluetooth-Dongle fehlt ihnen der Mehrwert. Der futurezone-Test zu den Epos-Earphones ist hier zu finden .

Die Hybrid-Version der Epos GTW 270 richten sich in erster Linie an Gamer*innen. Sie zeichnen sich durch einen Bluetooth-Dongle aus, mit dem die True-Wireless-Bluetooth-Earphones auch mit einer Nintendo Switch oder einer PlayStation 4 oder 5 genutzt werden können.

Die Jabra Elite 3 gehören zu den günstigeren True-Wireless-Earphones. Sie haben zwar keine aktive Geräuschunterdrückung , ihre Soundqualität wurde in den Testberichten aber stets gelobt. Auffallend ist auch das dezente Design und die kleine Größe der Earbuds.

Ansonsten kommen die Huawei FreeBuds 4 in einem modischen Look und verfügen über aktive Geräuschunterdrückung . Die Akkulaufzeit kann leider nicht mit der Konkurrenz mithalten. Zu haben sind die Huawei FreeBuds 4 ab ungefähr 103 Euro - hier auf Amazon .

Die Huawei FreeBuds 4 heben sich hauptsächlich durch ihre Passform von der Konkurrenz ab. Während die allermeisten kabellosen In-Ear-Kopfhörer auf Silikon-Aufsätze zur Befestigung im Ohr setzen, haken sich die FreeBuds 4 ohne solcher Silikon-Pfropfen in der Ohrmuschel ein.

Die kabellosen In-Ear-Kopfhörer können dann beispielsweise 360-Grad-Audio wiedergeben oder als Mikrofon für Videoaufnahmen verwendet werden. Außerdem sind die Codecs auf Samsung-Smartphones abgestimmt, sodass die Buds Pro mit einem Samsung-Smartphone am effizientesten harmonieren.

Sennheiser CX True Wireless

Sennheiser steht seit jeher für eine exzellente Klangqualität, so auch die CX True Wireless - hier auf Amazon: Einen besseren Sound für 80 Euro wird man nicht bekommen, war das Fazit des futurezone-Tests.

Darüberhinaus haben die Sennheiser CX True Wireless eine besonders lange Akkulaufzeit, intuitive Touch-Gesten und eine brauchbare App, die eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten erlaubt.

Was sie nicht haben, ist eine aktive Geräuschunterdrückung. Wer eine solche benötigt, kann zu den weitgehend baugleichen Sennheiser CX Plus True Wireless greifen. Diese sind mit 149 Euro zwar um einiges teurer, haben aber auch mehr Codecs an Bord.