Leak verrät Preis von Samsung Galaxy S10

Das 6,1 Zoll große Galaxy S10 wird in zwei verschiedenen Speicher-Konfigurationen angeboten. Die Basis-Variante mit sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte an internem Speicher kostet 929 Euro, wohingegen für acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 512 Gigabyte an internem Speicher bereits 1179 Euro fällig werden.

Ähnlich sieht es beim 6,4 Zoll großen S10+ aus, das in den gleichen Varianten (6/128 GB und 8/512 GB) für 1049 und 1299 Euro angeboten wird. Abgesehen vom größeren Bildschirm soll auch die Triple-Kamera auf das S10+ beschränkt bleiben. Zudem verfügen alle Modelle, mit Ausnahme des S10 Lite, über einen Fingerabdrucksensor im Bildschirm.