Leak verrät Preise und technische Details von Samsung Galaxy S10 X

Auch zu den Preisen und der Verfügbarkeit will ETNews mehr erfahren haben. Demnach sollen S10 Light, S10 und S10+ am 8. März in den Handel kommen, das S10 X wird am 29. März erscheinen - vorerst allerdings nur in Südkorea. Die günstigsten Modelle sollen für 800.000 bis 900.000 Won (rund 600 bis 700 Euro) angeboten werden, das teuerste Modell - bei dem es sich wohl um das Galaxy S10 X handeln dürfte - soll zwischen 1,6 und 1,8 Millionen Won (rund 1200 bis 1400 Euro) kosten. Ob es das Galaxy S10 X auch nach Europa schaffen wird, ist unklar und dürfte wohl vom 5G-Ausbau abhängen. Hier will Südkorea Vorreiter sein, bereits im Vorjahr wurde anlässlich der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang ein 5G-Netz erprobt.