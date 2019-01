Neue Details zum Samsung Galaxy S10 geleakt

Bei den Kameras differenziert Samsung künftig wie bei Huawei: Das Basis-Modell setzt auf eine Dual-Kamera, das Plus-Modell bekommt einen dritten Kamera-Sensor spendiert. Die Dual-Kamera setzt auf einen 12-Megapixel-Sensor, dessen Blende, wie bereits beim S9, zwischen f/1.5 und f/2.4 variieren kann. Dieser Sensor ist mit Autofokus und einem optischen Bildstabilisator ausgestattet. Darauf muss der zweite Kamera-Sensor jedoch verzichten, der mit 16 Megapixel (f/1.9) Ultraweitwinkel-Aufnahmen (123 Grad) machen kann.

Das S10+ erhält einen dritten Sensor mit Autofokus und optischem Bildstabilisator, der für Tele-Aufnahmen dienen soll und mit 13 Megapixel auflöst.

Bis zu ein Terabyte Speicher

Das S10 Lite soll dem Leak zufolge mit vier Gigabyte Arbeitsspeicher sowie 128 Gigabyte an internem Speicher ausgeliefert werden. Beim S10 stehen sechs Gigabyte Arbeitsspeicher sowie wahlweise 128 oder 256 Gigabyte an internem Speicher zur Verfügung. Beim S10+ wird die Auswahl nochmals gesteigert, je nach Modell sind sechs oder acht Gigabyte Arbeitsspeicher sowie 128, 256 oder 512 Gigabyte an internem Speicher verbaut. Ein 5G-Modell, das Gerüchten zufolge ebenfalls beim Unpacked-Event im Februar gezeigt werden soll, soll stolze zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher sowie ein Terabyte an internem Speicher verbaut haben.