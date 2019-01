Alles, was zum Samsung Galaxy S10 bekannt ist

Vorstellung und Verfügbarkeit

Offiziell wird das Galaxy S10 bei Samsungs “Unpacked”-Event am 20. Februar vorgestellt. Noch nicht klar ist, ob tatsächlich alle vier Geräte zu sehen sein werden. Gerüchten zufolge könnte sich Samsung das S10 Lite oder S10 X aufsparen, um es am Mobile World Congress vorzustellen, der in der Folgewoche in Barcelona stattfindet.

In den großen Ländern soll die S10-Reihe ab dem 8. März erhältlich sein – bis auf das S10 X. Dieses kommt angeblich erst am 29. März in den Handel und das vorerst nur in Samsungs Heimatland Südkorea.