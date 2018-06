Leak zeigt Prototyp von faltbarem Samsung-Handy

Die Fotos sind auf Twitter aufgetaucht. Bei dem Prototyp soll es sich um „Project V“ handeln. Er hat zwei Touchscreens, eines an der Vorder- und eines an der Rückseite. In der Mitte ist ein Gelenk. Damit können die beiden Hälften aufgeklappt werden, damit ein großes Display entsteht.

Die Lösung ist nicht unbedingt elegant und dürfte heute vermutlich kein Verkaufshit werden. Samsung hat sich ähnliches wohl schon damals gedacht, denn Project V wurde eingestellt. Der Prototyp dürfte 2015 oder 2016 entstanden sein. Das Design erinnert an Samsung Galaxy S6 und Note 5.