Samsung Galaxy X: Faltbares Smartphone kommt 2019 für 1600 Euro

Die Korea Times zitiert südkoreanische Analysten, die ihre Erkenntnisse von Zulieferern beziehen. Demnach soll das Smartphone auf ein faltbares 7,3-Zoll-OLED-Panel setzen, das gefaltet lediglich 4,5 Zoll in der Diagonale misst. Dabei sollen aber offenbar zwei Display-Panels zum Einsatz kommen: Das faltbare Panel an der Innenseite, das im zusammengeklappten Zustand versteckt ist, weswegen dann das 4,5-Zoll-Display an der Außenseite zum Einsatz kommt.