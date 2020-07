Lego und Nintendo bringen NAS-Bauset mit 2600 Teilen raus

Ab August soll das NES-Bauset von Lego und Nintendo im Handel erhältlich sein. Das Bauset besteht aus rund 2600 Teilen und umfasst neben einem Retro-TV auch die Konsole, einen Controller und Kabel in Original-Größe. Die NES gehört in der Nintendo-Geschichte zu den wichtigsten Konsolen und kam 1983 in den Handel. Mittlerweile hat die NES Kult-Status erlangt. Das Bauset richtet sich in erster Linie an Erwachsene und wird ab 1. August im Lego-Store um 224 Euro verkauft.