Lego überlebt bis zu 1.300 Jahre im Meer

Forscher der Universität Plymouth in Südengland haben Lego-Steine untersucht, die in den letzten Jahren von freiwilligen Helfern an der Küste eingesammelt wurden. Organisationen wie LEGO Lost at Sea haben in den vergangenen Jahren Tausende der Plastik-Klötzchen vom Strand entfernt. 50 dieser Lego-Steine haben die Wissenschaftler nun in einer Studie analysiert und dabei herausgefunden, dass sie bis zu 1.300 Jahre im Meerwasser bestehen können.