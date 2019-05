Schockierende Entdeckung bei tiefstem Ozean-Tauchgang

Vescovo sagte, dass es bei seinen Missionen schwer gewesen sei, dem Müll unter Wasser zu entgehen: "Hoffentlich bringt es mehr Bewusstsein dafür, was wir in den Ozeanen tun. Das ist kein großer Mülleimer und wir sollten sie mit ein bisschen mehr Respekt behandeln." Mit seiner "Five Deeps Expedition" will der Amerikaner die fünf tiefsten Punkte der fünf Ozeane besuchen. Ausständig ist mittlerweile nur mehr der arktische Ozean, der im September 2019 bereist werden soll.

Wissenschaftlerin bestätigt Müllproblem

In solchen Tiefen auf Müll wie Plastikteile zu stoßen, sei auf jeden Fall realistisch, sagte Melanie Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Ähnliche Funde im Marianengraben habe es bereits zuvor gegeben. "Es ist bekannt, dass in der Region, nicht nur im Marianengraben selbst, sondern in diesem Teil des Pazifiks, auch durchaus Müll in der Tiefsee zu finden ist", sagte die Biologin. Mikroplastik sei dort auch schon nachgewiesen worden.

Technologisch seien solche Analysen extrem aufwendig. "Wir haben zwar enorme technologische Fortschritte gemacht, aber es ist immer noch sehr teuer." Plastik sei in der Tiefe generell keine Seltenheit. "Das beobachten wir in der Arktis auch - mit steigender Tendenz." Bergmann untersucht derzeit in einer Langzeitstudie die Mülldichte in der arktischen Tiefsee. "Wir machen jedes Jahr an der gleichen Stelle die gleichen Untersuchungen und haben einen starken Anstieg an Plastik festgestellt."