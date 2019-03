Leistbarer Roboter-Therapiehund Tombot soll Senioren beglücken

Die Idee, dass Tieren nachempfundene Roboter in der Altenpflege eingesetzt werden könnten, ist nicht neu. Bisherige Produkte kosten aber mehrere tausend Euro. Das will eine Kickstarterkampagne jetzt ändern. Mit dem "Tombot puppy" soll ein Roboterhund produziert werden, der im Handel 500 US-Dollar kosten soll, wie The Verge berichtet.