LG G4: Die schnellste Smartphone-Kamera im Wilden Westen

Der südkoreanische Konzern LG scheint ein Sicherheitsproblem zu haben. Das neue Flaggschiff G4 war bereits Wochen vor dessen offiziellen Vorstellung in seiner vollen Pracht zu sehen. Leak um Leak wurde jedes einzelne Detail offengelegt, sodass es bei der Präsentation Ende April keinerlei Überraschungen gab. Nicht einmal die Leaks vom HTC One M9 waren dermaßen umfangreich.

Optisch hat sich das G4 sehr viele Anleihen vom G Flex 2 genommen. Das liegt mitunter daran, dass nun auch das G4 gebogen ist. Die Krümmung ist minimal und wird kaum wahrgenommen. Lediglich der kurvenförmige Rahmen sowie die buckelförmige Rückseite weisen darauf hin, dass hier nicht alles gerade verläuft. Legt man dasmit der Displayseite nach unten auf eine ebene Fläche, fällt die leichte Erhöhung in der Mitte auf. Diese ist kaum einen Millimeter hoch. Im Gegensatz dazu fällt die Krümmung auf der buckeligen Rückseite deutlich aus. Während das Gehäuse an den Rändern lediglich 6,3 Millimeter dick ist, misst das G4 in der Mitte “fette” 9,8 Millimeter.

Die Tasten auf der Rückseite sind weiterhin Fluch und Segen zugleich. Einerseits sind sie bei der einhändigen Bedienung gut mit den Fingern zu erreichen und betätigen, doch die fein geriffelte Lautstärkewippe und der kleine glatte Menü-Knopf in der Mitte bieten zu wenig Kontrast zur rauen Lederrückseite. So sind sie meist nur schwer zu ertasten. Zudem greift man relativ einfach versehentlich auf die Linse der Hauptkamera. An der Unterseite befinden sich die Anschlüsse für Kopfhörer und Micro-USB-Stecker, an der Oberseite ist lediglich der IR-Blaster zu finden.