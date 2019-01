LG G8 ThinQ geleakt: Der Notch könnte Überraschung beinhalten

Beim Display ist unklar, ob LG auf OLED oder LCD setzt. Wahrscheinlich wird es sich aber um einen OLED-Bildschirm handeln, da dieser bei Spitzenmodelle mittlerweile Standard ist. Der Screen soll 6,1 Zoll groß sein und im Format 19,5:9 kommen. Ein Fingerprintsensor ist auf der Rückseite des Smartphones erkennbar.

Möglicherweise erstes 5G-Phone

Beim Prozessor kommt voraussichtlich ein Snapdragon 855 zum Einsatz. Theoretisch könnte das LG G8 ThinQ damit eines der ersten Smartphones werden, die den neuen Mobilfunkstandard 5G beherrschen.

Daneben soll das G8 ThinQ auch über eine herkömmliche 3,5mm-Kopfhörerbuchse und einen microSD-Kartenslot verfügen. Möglicherweise ist es - wie sein Vorgänger - auch gegen Staub und Wasser nach IP68 geschützt. Der Akku soll eine Kapazität von 4000 mAh haben.

Die LG-Pressekonferenz am Mobile World Congress geht am 24. Februar über die Bühne. Die futurezone wird am MWC vor Ort sein und zeitnah über die Neuheiten in der Smartphone-Welt berichten.