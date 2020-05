Logitech G910: Mechanische Gaming-Tastatur mit Handyhalter

Die G910 hat einen modernen Look, der im Vergleich zu anderen Gaming-Keyboards nicht allzu stark heraussticht. Auffällig ist die himmelblaue Handy-Halterung, die oben an der Tastatur herausgezogen werden kann.

Die G910 ist schwer und sehr gut gegen Verrutschen gesichert. Die Handballenauflage ist nicht gesteckt sondern verschraubt, was ein unbeabsichtigtes Lösen der Auflage beim Verschieben des Keyboards verhindert.

Beide Handballenauflagen - eine ist größer mit erweiterter Auflage für das Spielen mit den WASD-Tasten - bestehen aus dünnem Plastik, wodurch sie fragil wirken. Auch am Keyboard selbst dominiert Plastik. Das ist großteils auch in Ordnung, nur die Medientasten und die viel zu leicht gängige Lautstärkenwalze sehen und fühlen sich nicht hochwertig an.

Zudem hat die G910 kein geflochtenes USB-Kabel, was für eine 189 Euro teure Gaming-Tastatur eher ungewöhnlich ist. Auch auf zusätzliche USB- oder Headset-Anschlüsse verzichtet Logitech bei der G910.