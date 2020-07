LTE-Tablet Samsung Galaxy Tab 8.9 im Test

Fazit

Das Tablet für sich ist ein solides Android-Gerät mit keinen offensichtlichen Schwächen. Android Honeycomb läuft ruckelfrei ab, auch mit 3D-Anwendungen und Spielen hat das Tablet keine Probleme. Trotz dieser positiven Aspekte ist schade, dass Samsung das Tablet nicht mit der aktuellsten Android-Version Ice Cream Sandwich ausliefert, die auf Tablets besonders in Sachen Performance einen großen Sprung nach vorne gebracht hat.

Besonders wünschenswert wäre ein schnellerer Browser, denn im LTE-Netz entwickelt sich der Standard-Honeycomb-Browser zum Flaschenhals in Sachen Geschwindigkeit. Kunden bleibt nur zu hoffen, dass Ice Cream Sandwich möglichst bald mittels Software-Update nachgeliefert wird.

In Sachen LTE treten die Schwächen auf, die man schon von entsprechenden Smartphones und Datensticks kennt. So schwankt die Empfangsleistung teilweise etwa innerhalb weniger Meter. Der Test in der Wiener Innenstadt hat außerdem gezeigt, dass das Netz nach wie vor sehr lückenhaft ist und besonders in stark verbauten Gebieten und Innenräumen noch Probleme macht. Aufgrund dieser beschränkten Verfügbarkeit sowie der hohen Grundgebühr ist die neue Mobilfunkgeneration derzeit wohl nur für eingeschworene Early Adopter eine Option.

Das Galaxy Tab 8.9 wird in Österreich ausschließlich bei T-Mobile angeboten. Das wird laut Samsung auch in Zukunft so bleiben, in den freien Verkauf wird das Tab 8.9 nicht kommen. In Verbindung mit dem Tarif LTE All Inclusive (50 Euro pro Monat) ist das Tablet ohne zusätzliche Kosten inkludiert.