Dieses E-Auto kann jetzt andere E-Autos aufladen

Via Update und Adapter kann ein Lucid Air künftig andere Elektroautos unterwegs aufladen.

Eine Horror-Vorstellung vieler E-Auto-Fahrer*innen ist es, dass einem unterwegs der Strom ausgeht und man liegen bleibt. Viel tun kann man in einem solchen Fall nicht, außer den Abschleppservice rufen.

Der E-Auto-Hersteller Lucid hat eine Lösung, die in solchen Situationen praktisch sein kann. Über die Funktion RangeXchange können damit E-Autos andere E-Autos laden.

Möglich wird das via Software-Update, außerdem ist ein Adapter für das Ladekabel notwendig. Unterstützt wird das Modell Lucid Air. Die Auto-zu-Auto-Ladetechnologie, die Lucid einsetzt, ist eine proprietäre Eigentwicklung.

➤ Mehr lesen: Lucid Air Sapphire beschleunigt von 0 auf 100 in 1,89 Sekunden

Ladegeschwindigkeit

Die Ladegeschwindigkeit von Fahrzeug zu Fahrzeug soll bei 9,6 kW liegen, wie es heißt. Zwischen 39 und 64 Kilometer pro Stunde ließen sich so in etwa an Reichweite gewinnen, sagt Lucid selbst.

Diese Angabe bezieht sich allerdings auf Fahrzeuge, die in den USA verkauft werden. Auch sollen es US-Kund*innen sein, für die Kabel bzw. das Feature zuerst angeboten wird.