M1 MacBooks: Nutzer klagen über Risse im Bildschirm

Apple könnte ein Problem mit den Bildschirmen seiner neuen M1 MacBooks haben, berichtet 9to5 Mac . In Online-Foren beklagten sich einige Käufer*innen der im November 2020 veröffentlichten neuen MacBook Pro- und MacBook Air-Modelle über Risse im Bildschirm, die während ohne ersichtlichen Grund plötzlich aufgetreten sein sollen.

Sowohl auf Apples Support-Seiten als auch auf Reddit schreiben Nutzer*innen, dass die Risse beim Öffnen plötzlich vorhanden gewesen seien. Er habe seinen vor 6 Monaten gekauften Rechner nachts auf dem Schreibtisch gelassen, am nächsten Tag, als er ihn öffnete, hatte der Bildschirm 2 kleine Risse, schreibt ein Nutzer. Der Laptop sei bei der letzten Nutzung in einwandfreiem Zustand gewesen. Bis der Schaden festgestellt wurde, habe ihn niemand bewegt oder angefasst, heißt es in einem anderen Bericht.

Einige müssen Reparatur zahlen

Während bei einigen der betroffenen Kunden der Bildschirm kostenlos ausgetauscht wurde, mussten andere bis zu 670 Euro für eine Reparatur bezahlen. Einem Briten wurde mitgeteilt, dass Apple-Techniker*innen den Bildschirm untersuchen und dann über die Rückerstattung der Zahlung entscheiden würden. Von Apple hat er seither nichts mehr gehört.

Einem anderen Käufer wurde beschieden, dass der Schaden wohl durch ein kleines Objekt verursacht worden sei, dass sich beim Schließen zwischen Bildschirm und Tastatur befand. Die Reparatur sei deshalb nicht durch die Garantie gedeckt. Gegenüber 9to5 Mac wollte Apple die Risse in den Bildschirmen der M1 MacBooks bisher nicht kommentieren.