Neue MacBooks in Tests: Viel Lob für Apples M1-Notebooks

MacBook Pro

The Verge beschreibt das MacBook Pro mit M1-Chip als „M1-MacBook Air mit Lüfter“. Unterschiede bei der Leistung gebe es nur, wenn man es für längere Zeit unter Volllast laufen lässt. Hier würde dann der Lüfter anspringen und so ermöglichen, dass der M1-Chip weiter mit voller Leistung laufen kann.

Das MacBook Pro hat einen etwas größeren Akku als das MacBook Air. In Benchmark-Tests waren so gut 18 Stunden Wiedergabezeit möglich, berichtet Macworld. Beim Intel-Gegenstück sind es lediglich 10 Stunden. Im Alltagsgebrauch als Haupt-Computer kommt The Verge fast immer auf über 10 Stunden Akkulaufzeit.

Macworld empfiehlt Kunden mit dem Kauf zu warten. Derzeit gebe es das MacBook Pro mit maximal 16 GB und Onboard-Grafik. Wer das MacBook Pro für besonders rechenintensive Aufgaben benötige, solle deshalb auf leistungsstärkere Versionen warten.

The Verge kritisiert ebenfalls die RAM-Größe und eine fehlende, dedizierte GPU. Es gäbe zu wenig Leistungsunterschied, um nicht stattdessen das günstigere MacBook Air zu nehmen. Außerdem sei die Touch Bar des MacBook Pros nervig.