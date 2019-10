MacOS Catalina ist da: Das kann das neue Apple-Betriebssystem

Apple-Computer und iPad werden näher zusammengeführt

Mit macOS Catalina halten nun auch iPad-Apps Einzug auf den Desktop. Apple nennt diese Verschränkung der beiden Produktkategorien Project Catalyst. Dem iPad kommt aber unter macOS Catalina noch eine weitere zentrale Funktion zu: nämlich Sidecar. Damit lässt sich das iPad als Zweitbildschirm etwa für einen MacBook verwenden, was kabelgebunden ebenso funktioniert wie kabellos.

Dadurch wird es auch möglich, den Apple Pencil in den Desktop-Anwendungen wie Photoshop oder Illustrator zu nutzen. Auch Anmerkungen auf Screenshots oder PDFs können via Sidecar über das iPad am Desktop vorgenommen werden.