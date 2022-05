Segway bringt Mähroboter ohne Begrenzungskabel nach Österreich

Wer an Segway denkt, hat vermutlich als erstes die Bilder des selbstbalancierenden Fahrzeugs im Kopf. Die gleichnamige Firma wurde allerdings 2015 an das chinesische Unternehmen Ninebot verkauft und stellt mittlerweile auch E-Roller, Fahrräder, E-Mopdes und Staubsaugroboter her.

Im Herbst hat Segway seinen ersten Mähroboter präsentiert, der mit sich mit einigen innovativen Funktionen von der Konkurrenz abhebt. Ab Ende Mai ist der Segway Navimow auch erstmals in Österreich erhältlich.

Was den Navimow von den allermeisten Konkurrenzprodukten unterscheidet, sind seine Navigationseigenschaften. Normalerweise orientieren sich die herkömmliche Mähroboter anhand eines Begrenzungskabels, das den Mähbereich einschließt. Für die Installation ist es also notwendig, ein solches Kabel entlang der Rasenflächen zu vergraben.