Massives Sicherheitsproblem bei Telekom-Modems

Durch eine Sicherheitslücke kann trotz WPA-Verschlüsselung problemlos in WLAN-Netzwerke von Telekom-Kunden eingedrungen werden. Sofern Kunden das von der Telekom zur Verfügung gestellte Thomson-Modem mit den Standardeinstellungen in Betrieb genommen haben. Wurden Name und Passwort nicht verändert, kann über die öffentliche Bezeichnung des Netzwerkes (SSID) der korrekte Schlüssel errechnet werden. Das dazu notwendige Tool - es ist übrigens kostenlos - findet sich im Web.

Offenbar nicht nur Thomson betroffen

Somit ist es ohne Programmier- oder tiefergehende Computerkenntnisse für jeden möglich, sich einfach in die betroffenen WLAN-Netzwerke einzuloggen. Auf die prekäre Sicherheitslücke wurde die futurezone durch einen Sicherheitsexperten aufmerksam gemacht, der namentlich nicht genannt werden will. Ihm zufolge sind in Österreich die Modelle Thomson TG 585 und TG 787 von dem Problem betroffen.

Wie die A1 Telekom der futurezone mitteilte, ist darüber hinaus auch das Pirelli-Modem PRGAV4202N mit der Seriennummernreihe PI101120401 von dem unsicheren Algorithmus betroffen, aufmerksam gemacht wurde man vom IT-Experten Stefan Viehböck. Bei diesem Modem kann die Verschlüsselung zwar nicht mit dem einfachen Webtool geknackt werden, ist aber dennoch angreifbar. "Dabei handelt es sich um ein weltweites Problem, da diese Art der Schlüsselerstellung bis Ende 2010 eine industrieweit gängige Produktionspraxis darstellte", so Armin Sumesgutner, Director Fixed Network Planning, bei A1 Telekom. Wie eine Recherche der futurezone ergab, sind zumindest auch Kunden der Deutschen Telekom und der British Telecom betroffen, da die Modems auch an diese Konzerne ausgeliefert worden sind.

WPA-Verschlüsselung

Zur Erklärung: Wer heutzutage sein WLAN-Netzwerk absichern will, nutzt mit hoher Wahrscheinlichkeit die als sicher geltende WPA-Verschlüsselung. Jene garantiert, dass sich nur User mit einem entsprechenden Passwort mit dem Netz verbinden können. Damit User mit möglichst wenig Aufwand diesen Grad an Sicherheit erfahren können, ist bei den meisten WLAN-Routern standardmäßig bereits jene WPA-Verschlüsselung voreingestellt.

Auch Thomson-Modems und eben die besagten Pirelli-Modems, die die Telekom bis Mitte 2010 an ihre Kunden ausgeliefert hat, kamen beim Kunden bereits voreingestellt mit der besagten Verschlüsselung an. So waren bereits ein Name für das WLAN-Netzwerk sowie ein entsprechender Schlüssel voreingestellt. Kunden mussten diese Daten nur von der Unterseite des Gerätes ablesen und konnten ihren Computer mit dem jeweiligen Netzwerk verbinden.