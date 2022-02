Mercedes EQE kommt in leistungsstarker AMG-Version

Mercedes hat angekündigt, den EQE um 2 Modelle zu erweitern. Diese kommen von AMG – der Mercedes-Tochter, die für Hochleistungsfahrzeuge zuständig ist. Entsprechend stark ist die Leistung des AMG EQE 43 4MATIC und AMG EQE 53 4MATIC+.

Der stärkste normale EQE kommt auf 292 PS. Bei den AMG-Varianten beginnt der AMG EQE 43 mit 476 PS. Der AMG EQE 53 kommt auf 626 PS. Wem das noch nicht reicht, der kann das „AMG DYNAMIC PLUS Paket und Boost-Funktion“ dazukaufen, für 687 PS. Auf der Straße heißt das: Von 0 auf 100 km/h schafft es der AMG EQE 43 in 4,2 Sekunden und der EQE 53 in 3,5 Sekunden bzw. 3,3 Sekunden mit Plus-Paket.