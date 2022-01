Tesla Model S schafft mit neuartigem Akku 1.200 Kilometer Reichweite

Our Next Energy (ONE), ein zwei Jahre altes Tech-Startup aus dem US-Bundesstaat Michigan, hat einen Prototyp seiner neuen Batterie in einem Tesla Model S getestet. Wie der Akkuhersteller am Mittwoch mitteilte, war der Tesla mit der Batterie in der Lage, 1.210 Kilometer zurücklegen, bevor er wieder aufgeladen werden musste.

Laut Mujeeb Ijaz, dem Gründer und Geschäftsführer von ONE, will das Unternehmen bis Ende 2023 mit der Produktion von Batteriepaketen beginnen, die eine ähnliche Reichweite – etwa doppelt so viel wie die meisten bestehenden Elektrofahrzeuge – bieten. Damit übertrifft ONE das E-Auto Lucid Air. Es erreicht bislang 873 Kilometer.

Nachhaltigere Batterien

ONE hat sich auf die Entwicklung einer innovativen Langstreckenbatterie konzentriert, die "sicherer" und "nachhaltiger" sei. Es solle eine "konfliktfreie Lieferkette kreiert werden". Zu der im Model S getesteten Batterie sagt ONE-Gründer Ijaz: "Wir wollen sowohl Nickel als auch Kobalt eliminieren, dabei aber nicht auf die Energiedichte verzichten", um eben jene Reichweite von mindestens 1.210 Kilometern zwischen zwei Aufladungen zu erreichen.

Laut Ijaz wählte ONE ein Tesla Model S, um seinen Batterieprototyp zu präsentieren, weil es ein besonders großes Batteriepaket habe, das genügend Platz für die ONE-Batterie bot. Die Batterie wurde erstmalig in einem Straßentest in Michigan Ende Dezember mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 89 km/h pro Stunde erprobt.

Schnelles Laden versus große Batterien

Um die Reichweite eines E-Autos zu steigern setzen die Hersteller auf unterschiedliche Strategien. So versucht Tesla mit dem Ausbau seines Supercharger-Netzwerks flächendeckend Schnelladestationen anzubieten. Das bringt Elektrofahrzeugen anderer Marken allerdings wenig. Sie sind auf ein Sammelsurium anderer Ladenetze angewiesen, die unterschiedliche Ladegeschwindigkeiten bieten.

Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Reichweite von E-Fahrzeugen durch eine Verbesserung ihrer Batterien zu erhöhen – entweder indem man ihr Volumen oder ihre Effizienz steigert, wie es ONE nun versucht. Diesen Ansatz verfolgen allerdings auch andere Automobilhersteller. So hat Mercedes vor kurzem ein neues E-Auto mit 1.000 Kilometern Reichweite, den Mercedes EQXX, präsentiert, der ebenfalls auf eine effizienter Batterie setzt.