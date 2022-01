Mercedes zeigt E-Auto mit 1.000 Kilometer Reichweite

Der Konzeptfahrzeug sei das "effizientesten Mercedes-Benz aller Zeiten", so der deutsche Autobauer bei der virtuellen Präsentation im Vorfeld der CES in Las Vegas. "Der Mercedes-Benz Vision EQXX zeigt, wie wir uns die Zukunft des Elektroautos vorstellen", erklärte Daimler-Chef Ola Källenius.

Neue Maßstäbe für Energieeffizienz

Die Batterie des Prototypen hat eine Kapazität von rund 100 kW/h. Sie sei so kompakt, dass sie sogar in einen Kleinwagen passe, erklärt Daimler. Der Akku sei fast so stark wie bei der Elektro-Luxuslimousine EQS, aber nur halb so groß und 30 Prozent leichter.

Das Fahrzeug setze Maßstäbe für Energieeffizienz durch verbesserte Batterietechnik, den Einsatz von Leichtbaumaterial, Reifen mit geringem Rollwiderstand sowie dank der aerodynamischen Form des Wagens. Solarmodule im Dach ermöglichten 25 Kilometer Reichweite.