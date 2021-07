1.000 km Reichweite: Volvo zeigt E-Auto mit "Selbstmördertüren"

Google als Software-Partner

Volvo war einer der ersten Autohersteller, der sich mit Google eingelassen hat und beim Polestar 2 das Betriebssystem des Fahrzeugs komplett auf Android Automotive aufgebaut hat. Beispielsweise sind dadurch Google Assistant, Google Maps und Google Play direkt in das Infotainmentsystem des Fahrzeugs integriert.

Diesen Ansatz will Volvo in Zukunft verstärkt verfolgen. Das kommende Betriebssystem VolvoCars.OS wurde in enger Abstimmung mit Google entwickelt und soll bereits ab 2022 in die E-Autos des Herstellers eingebaut werden.

Auch das Design des Cockpits soll für die künftigen Volvo-Elektroautos mehr oder weniger identisch sein: Ein zentraler Touch-Bildschirm in der Mittelkonsole sowie ein Display hinter dem Lenkrad als digitale Instrumententafel.