Das sind die derzeit schnellsten E-Autos

So schnell beschleunigen die Elektroautos von Tesla, Porsche, Audi, Jaguar und Polestar von 0 auf 100 km/h.

Der E-SUV Jaguar I-Pace schafft es in 4,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das Auto läuft in Graz vom Band und hat 400 PS / 294 kW Leistung.

Teslas neues Models S Plaid hat eine enorme Beschleunigung. In 1,9 Sekunden fährt es von 0 auf 60 Meilen pro Stunde (96 km/h). Teslas andere Modelle sind ebenfalls leistungsstark, doch auch Porsche mischt vorne mit. Wir haben euch eine Auswahl der derzeit schnellsten E-Autos zusammengetragen.

Porsche hat gleich mehrere schnelle E-Auto Varianten. Der Taycan 4S ist in 4 Sekunden von 0 auf 100 gestartet und hat 530 PS/390 kW Leistung. Der Taycan Turbo mit 680 PS / 500 kW Leistung braucht dafür nur 3,2 Sekunden.

Der Polestar 2 des Volvo Spin-offs schafft es in 4,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Voraussetzung ist die Long Range Dual Motor Variante mit 408 PS / 300 kW Leistung.

Audi RS e-tron GT

Die überarbeitete Version des e-tron GT, der RS e-tron GT beschleunigt in 3,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Er hat eine Leistung von 598 PS / 440 kW, kommt aber im Overboost kurzzeitig auf 646 PS / 475 kW.

Tesla Model Y und Model 3

Teslas Model Y erreicht die 100 km/h in 3,7 Sekunden ( 450 PS / 331 kW). Das Model 3 kommt in der Performance-Ausführung mit 513 PS / 377 kW in 3,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h.