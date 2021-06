Porsche Taycan im Test: Rasant und übereifrig in Details

Der Taycan sieht nicht nur schnell aus, er ist es auch. Was Porsche üblicherweise auszeichnet, erfüllt das Elektroauto perfekt. In Details findet man aber auch Makel.

Seit 2021 bietet Porsche seinen Elektro-Sportwagen Taycan in einer Version mit nur einem statt 2 Motoren an. Das oft als "Taycan RWD", offiziell aber schlicht als "Taycan" bezeichnete Auto, wird vom Hersteller nun als Einsteigermodell positioniert. Die futurezone durfte sich ein Exemplar vom Elektrofahrzeughändler G-Electric für einen Test ausborgen.

Der Taycan wird mit Funkschlüssel geöffnet. Beim Einsteigen geht es tief hinunter in den Ledersitz, der Blick fällt sofort auf die 3 Displays: Eines hinter dem Lenkrad, 2 in der Mitte. Optional gibt es noch ein viertes vor der Beifahrerin bzw. dem Beifahrer. Die manchmal bekrittelte, relativ weit vorne platzierte B-Säule stört mich beim Einsteigen nicht.

Auch bei aktivem Assistenzsystem sollte der oder die Fahrer*in die Hände auf dem Lenkrad belassen. Tut man das nicht, wird er oder sie vom Taycan nur relativ dezent darauf aufmerksam gemacht. "Bitte Lenkung übernehmen" steht dann klein und in weißer Schrift am Fahrerdisplay. Rote Warnsymbole, blinkende Lichter oder gar Warntöne erhält man nicht.

Der Taycan hat auch ein Autopilot-Äquivalent, das sich Porsche InnoDrive nennt. Mit einem eigenen Hebel links unten hinter dem Lenkrad kann man es aktivieren. Entweder man nutzt dabei den adaptiven Tempomat und lenkt selbst oder man beauftragt das Auto mit beidem. Das Einhalten des richtigen Abstands zum Fahrzeug vor einem schafft der Taycan problemlos. Nur mit der Spurführung klappt es manchmal weniger gut. In engeren Kurven hat man manchmal den Eindruck, das Auto pendelt zwischen den Leitlinien anstatt stabil in der Fahrspurmitte zu bleiben.

Der Einsertrick des Taycan ist die " Launch Control ", also quasi die Porsche-Version von Teslas "Ludicrous Mode". Um sie zu aktivieren, steigt man mit dem linken Fuß auf die Bremse, mit dem rechten aufs Gaspedal und wartet, bis der "Launch Control"-Schriftzug am Display erscheint. Damit sind die 300 kW Leistung aktiviert und man zischt von 0 auf 100 km/h in 5,2 Sekunden . Im Prinzip kann das ein Tesla Model 3 auch, durch die Dramaturgie wirkt es beim Porsche aber spektakulärer.

Einstellungen im Innenraum

Am Lenkrad findet man im Taycan ein paar Knöpfe, mit denen man vor allem die Anzeigen am Fahrerdisplay indiviualisieren kann. Außerdem kann der oder die Fahrer*in per Scrollrad die Lautstärke des Soundsystems verändern - ein großer Vorteil gegenüber den restlichen Insassen. Die finden nämlich keine physischen Knöpfe vor, sondern nur die Touchscreens in der Mittelkonsole. Das untere gibt zwar per Vibrationen haptisches Feedback, die Bedienung ist aber oft unpräzise. Die Lautstärkeregelung mit Plus-Minus-Tasten ist nervig. Das Soundsystem ist im Übrigen gut, aber nicht überragend.

Ein wenig diskutiert wird ja beim Taycan über die Lüftung. Wohin der Wind bläst, soll man am Touchscreen genau einstellen können, während es keine manuell veränderbaren Lamellen oder Drehregler an den Lüftungsauslässen gibt. So exakt, wie es am Bildschirm vermittelt wird, kann man den Strahl nicht wirklich dirigieren, mich hat das in der Praxis aber nicht gestört.

Ein Korb voller Gimmicks

Beim Navigationssystem gibt es im Taycan - wie auch bei allen anderen herstellerspezifischen Systemen - deutliche Schwächen gegenüber dem gewohnten Google Maps. Die Gestaltung der Bordsystem-Menüs ist angenehm übersichtlich. Wer gezielt nach Funktionen sucht, findet sie aber nicht immer intuitiv. Ein Beispiel dafür ist die kleine Dusche für die Rückfahrkamera - ein lustiges Gimmick, dessen Symbol einen erstaunlich prominenten Platz am Mittelkonsolen-Display einnimmt.

Apropos Rückfahrkamera: Deren Auflösung ist eigentlich nicht eines Autos in dieser Preiskategorie würdig. Dank der Dusche kann man sie wenigstens theoretisch von Schmutz befreien, ohne selbst mit dem Taschentuch ausrücken zu müssen.

Ein weiteres lustiges Gimmick des Taycan versteckt sich in der Mittelkonsole. Dort kann man sein Handy in eine Klammer stecken und drahtlos aufladen. Wird es zuvor per Bluetooth mit dem Boardentertainment-System verbunden, kann man auch ohne physischen Zugriff telefonieren oder Spotify-Playlists abspielen. USB-Anschlüsse zum verkabelten Aufladen von Mobilgeräten sind in der Mittelkonsole und unterhalb der Rücksitzbank vorhanden.