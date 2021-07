Mit diesem Elektroauto will Audi die Rallye Dakar gewinnen

Audi wird bei der härtesten Rallye der Welt teilnehmen – mit einem Elektroauto. Man will der erste Autohersteller sein, der das Rennen mit alternativer Antriebsart gewinnt. Audi hat bereits das 24-Stunden-Rennen von Le Mans als erstes mit einem Elektroauto gewonnen.

Ein Verbrennungsmotor lädt den Akku während der Fahrt

Die Rallye Dakar erstreckt sich über 2 Wochen. Die Tagesetappen sind bis zu 800 Kilometer lang. Dass sich das nie und immer mit einer Akkuladung bei Renngeschwindigkeit in schwierigem Gelände ausgeht, sollte klar sein. Genauso klar, wie dass für Audi keine Elektroladesäulen in der Wüste aufgestellt werden.

Die Lösung ist ein Verbrennungsmotor. Der treibt nicht das Auto an, sondern ist Teil eines Energiewandlers, der Strom erzeugt. So wird während der Fahrt der Akku des Autos aufgeladen. Bis zu 295 Liter Treibstoff passen in den Tank. Laut Audi wird dieser aber je nach Etappe nicht voll befüllt sein.

Mit dem Strom aus dem Akku werden 2 Elektromotoren, je einer für die Vorder- und Hinterachse, betrieben. Die Motoren stammen vom Audi e-tron FE07, dem Formula-E-Auto der Saison 2021.

Akku des RS Q e-Tron ist nur 50 kWh groß

Durch den Verbrennungsmotor zum Akkuladen konnte eine kleinere Batterie verbaut werden. Dies spart Gewicht. Der Akku wiegt lediglich 370 Kilogramm und hat eine Leistung von 50 kWh. Zum Vergleich: Die Straßenversion des Audi e-tron Quattro hat einen Akku mit 93,4 kWh und eine Reichweite zwischen 452 und 487 Kilometer.

Audi gibt die Leistung des Audi RS Q e-Tron mit bis zu 670 PS an. Während des Rennens muss die aber möglicherweise gedrosselt werden, um den Regeln der Rallye Dakar zu entsprechen. Von 0 auf 100 km/h soll es der RS Q e-Tron auf losem Untergrund in unter 4,5 Sekunden schaffen.