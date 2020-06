Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes: 60 Minuten für 30 Euro

Das richtige Metal Gear Solid 5 wird erst 2015 erscheinen. Damit Fans nicht so lange warten müssen, um auf Next-Gen-Konsolen zu schleichen (und damit Konami mehr Geld macht) ist ab sofort ein Prolog erhältlich. Die futurezone hat Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes ( PS4, Xbox One, PS3, Xbox360, ab 18 Jahren) getestet.

Die Handlung spielt im Jahr 1975 und knüpft an das exzellente Metal Gear Solid: Peace Walker an, das für die PSP und in der Metal Gear Solid HD Collection für PS3 und Xbox360 erschienen ist. Ground Zeroes besteht nur aus einem Level: die Omega-Basis.