Microsoft bringt neue YouTube-App für Windows Phone

Bei der neuen YouTube-App für Windows Phone handelt es sich streng genommen um keine richtige Applikation, sondern lediglich um einen Link zur mobilen Webseite von YouTube, was auch zahlreiche Windows-Phone-Nutzer in ihren Kommentaren zur App beklagen: "Ein Link ist das Beste, was ihr tun könnt? Schämt euch", schreibt etwa ein Windows-Phone-Anwender. Microsoft hat sich bislang nicht dazu geäußert.