Microsoft bringt weiße Xbox One X

Microsoft hat angekündigt, dass es eine weiße Variante der Xbox One X samt Controller auf den Markt bringen wird, wie engadget berichtet. Der Verkauf soll am 14. November beginnen und ist damit schon Teil des Weihnachtsgeschäfts. Die weiße Konsole wird als Teil des "Xbox One Robot White Special Edition Fallout 76 Bundle" verkauft.

Das Paket enthält neben der weißen Xbox One X einen weißen Controller und das Spiel Fallout 76 als Download. Das Angebot kann in Kürze im Microsoft Store vorbestellt werden und soll am 14. November im Handel erhältlich sein. Der Preis liegt in den USA bei 500 US-Dollar und wird in Europa wohl bei 500 Euro liegen. Der weiße Controller soll ab dem 16. Oktober auch separat erhältlich sein.