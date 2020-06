Microsoft könnte am 27. März Office für iPad vorstellen

Microsoft könnte einem Insider zufolge bald eine Version seiner Office-Software für Apples iPad vorstellen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters aus Kreisen erfuhr, könnte der neue Konzernchef Satya Nadella am 27. März den von Analysten lang geforderten Schritt vollziehen. Dann spricht der Nachfolger von Steve Ballmer bei

seinem ersten großen Presseauftritt vor führenden Branchen- und Medienvertretern in San Francisco. Die Internet-Site Re/code hatte zuerst darüber berichtet. Microsoft lehnte es am Montag ab, auf Einzelheiten des Auftritts einzugehen.