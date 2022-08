Microsofts Outlook-Apps bekommen mehr Werbung

Es gibt prinzipiell zwei Optionen im mobilen Outlook, die eigene Inbox zu organisieren: Entweder man hat alle Mails in einem, oder man wählt die Kategorien „Focused“ für wichtige Mails und „Other“ für den Rest. Ursprünglich wollte Microsoft nur im Mail-Folder „Other“ Werbung ausspielen für Nutzer*innen, die nichts für die Software zahlen. Jetzt kommt der Werbe-Modus allerdings auch in die Inbox jener Nutzer*innen, die keine zwei Kategorien verwenden, sondern alle Mails in einem Ordner empfangen.



Das bedeutet, dass noch mehr Nutzer*innen der mobilen Version von Outlook am Smartphone (sowohl bei Android, als auch bei iOS) Werbung angezeigt wird. Microsoft hat schon vor einigen Monaten begonnen, Werbeanzeigen verstärkt in den mobilen Versionen anzuzeigen, doch jetzt tauchen die Anzeigen bei immer mehr Menschen auf, die nichts für ihr Microsoft 365 Abo zahlen.