Gerade erst wurde der Internet Explorer in Pension geschickt, jetzt folgt Windows 8.1. Damit User*innen über das bevorstehende Ende informiert werden, wird Microsoft Warnungen einblenden.

Wer noch Windows 8.1 nutzt, bekommt ab Juli 2022 Nachrichten zu sehen, dass der Support für das Betriebssystem eingestellt wird. Das ist am 12. Jänner 2023 soweit. Microsoft empfiehlt das halbe Jahr bis dahin zu nutzen, um auf ein neueres Betriebssystem umzusteigen.

Windows 8.1 kann zwar danach noch weitergenutzt werden, allerdings gibt es keine Feature-Updates mehr und keine Patches, um Sicherheitslücken zu stopfen. Auch Office 365 für Windows 8.1 wird keine Updates mehr bekommen.

Microsoft empfiehlt einen neuen Computer zu kaufen

Microsoft empfiehlt auf seiner Support-Seite von Windows 8.1 auf Windows 11 umzusteigen – am besten mit einem neuen PC. Denn wenn der Computer so alt ist, dass darauf noch Windows 8.1 läuft, wird er vermutlich nicht die nötige Leistung für Windows 11 haben.

Eine Alternative sei laut Microsoft, auf Windows 10 umzusteigen. Allerdings solle man bedenken, dass der Support von Windows 10 am 14. Oktober 2025 auslaufen wird.

Windows 8 ist schon länger tot

Windows 8 erschien 30. Oktober 2012. Es versprach für Touchscreen-Geräte optimiert zu sein, die Kachel-Ansicht kam damals aber nicht gut an. Der Support wurde am 12. Jänner 2016 eingestellt.

Das Update zur Version 8.1 erschien am 17. Oktober 2013. Es versuchte den "klassischen" Windows-Look zumindest teilweise wiederherzustellen. So war es etwa möglich, gleich in die Desktop-Ansicht zu starten, wenn der Computer hochgefahren wurde.