Aus für Internet Explorer: Woran der Kult-Browser scheiterte

Im Jahr 1995, als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte, kam der Internet Explorer auf den Markt. Nur 0,4 Prozent der Weltbevölkerung nutzten damals das Internet, Mobiltelefone gab es kaum und Laptops waren nahezu so schwer wie Stand-PCs.

Explorer siegt im ersten "Browser-Krieg"

Damals hatte der Explorer nur wenig Mitstreiter. Der Browser „Netscape Navigator“ galt als größter Konkurrent. Netscape und Microsoft lieferten sich über die Jahre ein Kopf-an-Kopf-Rennen und versuchten einander mit immer besseren Versionen ihres Browsers zu übertreffen.

Über 100 Millionen US-Dollar pro Jahr gab Microsoft für die Entwicklung des Internet Explorers aus. Erst mit der dritten Auflage schaffte das Unternehmen es, Netscape zu überholen.

Zur Jahrtausendwende lag der Marktanteil des Explorers bei rund 75 Prozent, wenige Jahre später sogar bei 90. Um die Verbreitung des Browsers voranzutreiben, lieferte Microsoft mit jedem neuen Windows-Betriebssystem auch den Explorer aus, wodurch andere Browser kaum Chancen auf mehr Zugriffe hatten.

Microsofts Vormachtstellung wackelt

Diese Praxis heimste Microsoft Kritik von Kartellbehörden ein. Trotzdem saß der Explorer fest im Sattel. Er verdrängte den Netscape Navigator fast zur Gänze, woraufhin Netscape die Code-Basis seines Browsers öffentlich machte. Aus dem Projekt gingen die gemeinnützige Organisation Mozilla und schließlich der Firefox-Browser hervor.

Über die Jahre wurde Microsoft innovationsmüde. Es passte die Codebasis des Internet Explorers nicht an den vorherrschenden Standard an. „Er war immer ein Browser, der eigen war und nicht gut mit anderen Anwendungen zusammengearbeitet hat“, sagt Alois Schlögl vom Institute of Science and Technology Austria gegenüber der futurezone.

Der Internet Explorer adaptierte über die Jahre wenige aktuelle Webstandards, die von dem World Wide Web Consortium, eine Art Standardisierungsgremium, vorgegeben wurden. Das führte unter anderem dazu, dass bestimmte Webseiten vom Explorer nicht dargestellt werden konnten. „Als Tool am Desktop hat das einigermaßen funktioniert“, sagt Schlögl. Mit den raschen Entwicklungen am Markt und innovativeren Akteuren habe der Explorer allerdings nicht mithalten können.