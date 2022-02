Windows 12: Microsoft soll ab März mit Entwicklung beginnen

Microsoft könnte in Kürze damit beginnen, den Nachfolger von Windows 11 zu entwickeln.

Während das neue Windows 11 derzeit noch nach und nach an Nutzer*innen ausgeliefert wird, soll Microsoft bereits den Nachfolger vorbereiten. Wie die Plattform "deskmodder" in Erfahrung gebracht haben will, soll Windows 12 ab März entwickelt werden.

Microsoft habe erst kürzlich nach Mitarbeiter*innen gesucht, die das Team für die Entwicklung des neuen Betriebssystems unterstützen sollen.

Windows 12 und TPM-Module

Der gut informierte Twitter-Nutzer SwiftOnSecurity hatte zuvor einen scherzhaften - und inzwischen gelöschten - Tweet abgesetzt, in dem er behauptet, das neue Windows 12 benötige 2 TPMs (Trusted Platform Module).