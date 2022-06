Mars-Sonde mit Windows 98 bekommt nach 19 Jahren Update

Betriebssysteme im Weltraum updaten ist eine Herausforderung. Die Europäische Raumfahrtsagentur ESA stellt sich dieser nun bei einer Mars-Sonde namens Mars Express. Diese wurde vor 19 Jahren mit Windows 98 in Betrieb genommen - und bekommt jetzt ihr erstes Update.

Die Sonde war ursprünglich auf den Mars geschickt worden, um rauszufinden, ob es dort Wasser gibt. Gefunden wurde unter anderem der 20 mal 30 Kilometer lange Salzwasser-See, der unter einer 1,5 Kilometer dicken Schicht von Eis begraben ist.

Bessere Daten nach dem Update

Das Update des Betriebssystem wird von Ingenieuren der Italienischen Weltraumagentur (ASI) durchgeführt. Mit dem Upgrade des Betriebssystem wird man auch in der Lage sein, bessere Daten vom Mars anzufertigen, auf denen man auch Details erkennen kann.

Das Mars Advanced Radar Instrument MARSIS untersucht etwa tiefe Frequenzen mit einer 40-Meter-langen Antenne. Dadurch sollen reflektierte Signale eingefangen werden, die den Forschenden dabei helfen, die Strukturen der Oberfläche auf dem Mars besser zu verstehen.

Was für Technik genau in der Raum-Sonde verbaut ist, verlautbart die ESA nicht so genau. In einem Bericht von Techradar wird darüber spekuliert, dass sich wahrscheinlich ein Pentium 90 Prozessor im Weltraum befindet, auf dem man so Klassiker-Spiele wie Doom spielen könnte.

Fest steht, dass auch Daten entfernt werden sollen, die nicht mehr gebraucht werden. Das heißt neben einem Update des Systems wird im Zuge der Aktion auch die Festplatte aufgeräumt.