Missionsende für InSight: Die Tage des Mars-Landers sind gezählt

Kein seltenes Problem

Wann genau InSight die Energie ausgeht, ist ungewiss. Es komme vor allem auf die Wetterlage am Mars an, so die NASA. "Er hat unsere Erwartungen bei fast jeder Gelegenheit übertroffen, und so kann es sein, dass er sogar noch länger durchhält", zeigt sich ein Projektmitarbeiter zuversichtlich.

Sandstürme sind eine ständige Bedrohung für die Instrumente der Rover und Lander auf dem Mars. 2018 dürfte ein solcher Sturm das Ende des NASA-Rovers Opportunity besiegelt haben. Seine Solarkollektoren dürften so stark mit Staub bedeckt gewesen sein, dass ihm die Energie ausging.

Seit mehr als 3 Jahren auf dem Roten Planeten

InSight erreichte im November 2018 den Mars. Er sollte NASA-Forscher*innen dabei helfen, das Innere des Planeten zu erforschen. Wie NASA-Beamte am Dienstag mitteilten, hätten die Daten, die der Lander erhoben hat, tatsächlich dazu beigetragen, dass nun die Dicke der Marskruste sowie der Umfang des Marskerns genau abgeschätzt werden können.

"Wir hatten nur ein sehr unscharfes Bild davon, was im Inneren des Mars vor sich geht“, erklärt die NASA. Dank InSight habe man nun eine sehr viel genauere Vorstellung von der Struktur und der Zusammensetzung des Roten Planeten.