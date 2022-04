NASA-Lander genießt den Sonnenaufgang am Mars

In einem animierten GIF zeigt die NASA, wie der Sonnenaufgang aus der Sicht des InSight Mars Lander aussieht.

InSight hat es nicht leicht. Im Vergleich zu seinen populären Kollegen Perseverance und Ingenuity fristet er ein Schattendasein.

Außerdem kommt er nicht wirklich viel herum. Weil er ein Lander ist, steht er seit seiner Landung am Mars im Jahr 2018 am selben Fleck. Für ein bisschen Abwechselung sorgte das Bohrexperiment HP3. Statt der geplanten 5 Meter innerhalb einiger Wochen, schaffte es „der Maulwurf“ aber bis zum Jänner 2021 gerade Mal einen halben Meter in den Marsboden. Das Experiment wurde zu diesem Zeitpunkt für beendet erklärt.

Trotzdem hält InSight wacker die Stellung und hört dem Mars zu, um Marsbeben zu messen. Ein Grund für das Durchhalten ist der Sonnenaufgang am Mars. Auf Twitter hat die NASA für InSight ein GIF gepostet, dass den Sonnenaufgang vom 10. April zeigt.