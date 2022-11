Microsoft will PCs mit Werbung günstiger anbieten

Die Nachfrage nach PCs und Laptops ging nach der Corona-Pandemie zurück. Microsoft überlegt daher, günstige, mit der Cloud verbundene Geräte mit Werbung anzubieten. Das schreibt “The Register” und bezieht sich auf einige Job-Postings des Unternehmens.

In den Stellenangeboten sucht man nach Mitarbeiter*innen für das “neu gebildete Windows Incubation Team”, das ein Windows in einer “Cloud-First-Welt” aufbauen soll. Als Ziel wird angegeben, “die Vorteile der Cloud und Microsoft 365 zu nutzen, um mehr Rechenressourcen anzubieten”.

Rechner mit Abos und Werbung

Ebenfalls in den (bereits gelöschten) Stellenangeboten wird beschrieben, dass kostengünstige PCs mit Abos und Werbung erhältlich sein sollen. Das soll einen Teil der Kosten kompensieren. Microsoft CEO Satya Nadella spielte bereits am 25. Oktober bei einer Bilanzpräsentation darauf an, dass an einem solchen Modell gearbeitet wird.

Werbung lässt sich bereits jetzt in Windows-Betriebssystemen finden. Das Startmenü von Windows 11 ist etwa mit gesponserten Apps bestückt und im März experimentierte Microsoft kurz mit Werbeanzeigen im Dateiexplorer.

Windows 365 für alle

Windows 365 wurde vor einem Jahr eingeführt und steht bisher ausschließlich Unternehmen und Businesskund*innen zur Verfügung. Die gestreamte Windows-Umgebung könnte allerdings bald auch für normale Kund*innen angeboten werden, die dann über eine Internetverbindung auf die Cloud-Anwendungen zugreifen können. Fraglich ist, ob sie dafür auch bereit sind, Werbung auf ihrem PC zuzulassen.