Microsoft läutet das Aus für Office ein

Word, PowerPoint oder Excel werden in den kommenden Monaten in einer neuen Anwendung gebündelt.

Der Markenname "Microsoft Office" gehört schon bald der Vergangenheit an. Nach über 30 Jahren verabschiedet sich der Konzern davon und bietet die bekannten Anwendungen wie Word, PowerPoint und Excel in der neuen Anwendung "Microsoft 365" an.

Diesen Namen erhalten Office.com, die Office-App für mobile Geräte und die Office-Anwendung für Windows in den kommenden Monaten. Design, Icon und Funktionalität werden dabei im neuen Glanz erscheinen.

Umstellung bei Web-Anwendung im November

Bei der Web-Anwendung erfolgt die Umstellung im November – die Office-Apps für Windows und mobile Geräte findet im Jänner 2023 statt. In der neuen Anwendung integriert sind die Dienste Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, Loop, Clipchamp, Stream und Designer.

Bis Office 2021 und Office LTSC auslaufen, wird der Vertrieb der Office-Produkte für die Desktop-Installation für Privat- und Firmenkund*innen weiterhin unter „Office“ geführt, wie der Konzern informiert. Neue Features und Versionen werden danach jedoch unter dem neuen Namen vermarktet.

Mehr Ordnung und Überblick

Laut dem Konzern soll das Arbeiten mit dem neuen Software-Paket noch effizienter werden als bisher. Unter anderem lassen sich besonders häufig verwendete Programme prominent platzieren. So können die Nutzer*innen schneller darauf zugreifen. Dieses Feature betrifft auch Drittanbieter-Programme.

Generell soll die neue Anwendung mehr Ordnung und einen besseren Überblick schaffen. Die Abo-Preise bleiben gleich.