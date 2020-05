Microsoft Sculpt Ergonomic: Entspannung mit Grenzen

Der separate Nummernblock des Desktop-Sets ist für Normalbenutzer höchstwahrscheinlich der Teil, der am meisten verstaubt. Einmal zur Hand genommen, wird der Nummernblock zum portablen Taschenrechner. Eine eigene Taste öffnet das Rechner-Programm. Die Eingabe von Zahlen setzt das Betätigen der "NumLock"-Taste voraus. Ob man Zahlen oder Feldfunktionen (wie das Verschieben der Cursor-Position in einem Text) betätigt, weiß man im Vorhinein nicht. Hier gilt das Prinzip "Trial and Error". Ein kleines LED-Lämpchen hätte hier geholfen.