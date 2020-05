Microsoft Surface 2 und Surface Pro 2 im Kurztest

Eine der wichtigsten Neuerungen ist nur ein Detail, allerdings mit großer Wirkung. Der an der Rückseite angebrachte Ständer der Geräte lässt sich nunmehr in zwei Winkeln ausklappen. Wer sich mit seinem Tablet lieber aufs Sofa zurückzieht, kann dies nun ohne größere Umbauarbeiten (Klapptische, etc.) machen. Das Gerät steht beim sitzenden Benutzer auch sicher am Oberschenkel, ganz ähnlich wie ein Laptop. Nützlich könnte der neue, flachere Winkel eventuell bei Benutzung eines Stehpults sein.