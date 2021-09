Microsoft stellt neues Surface Handy und Laptop vor

Anwendungen wie die Foto-App sind über beide Screens verfügbar. Unter anderem kann das ältere Bild neben dem neuen angezeigt werden. Microsoft Teams Meetings sind ebenfalls über beide Bildschirme mit einem Whiteboard auf dem linken beziehungsweise oberen Screen und der Gallerie mit allen Teilnehmer*innen am unteren verfügbar. Das Duo 2 unterstützt zudem den Surface Pen , der magnetisch an die Vorderseite des Handys angebracht werden kann.

Das 5G-fähige Dual-Screen-Handy hat eine 12 Megapixel Frontkamera verbaut. Auf der Rückseite ist das Handy mit einer Triple-Kamera ausgestattet, bestehend aus einem Teleobjektiv mit 2-facher Vergrößerung und einem 12-Megapixel-Sensor sowie einem Ultraweitwinkel mit 16 Megapixel . Damit können Fotos und Video in 4K aufgenommen werden.

Benachrichtigungen sind zudem durch das Gelenkstück zu sehen, sobald das Smartphone zugeklappt ist. Unter anderem wird hier auch die Akku-Lebenszeit angezeigt. Der Abstand zwischen beiden Screens ist laut Microsoft diesmal kleiner. Laut Microsoft handelt es sich bei dem Gerät um das „dünnste 5G-Device der Welt“, das nicht nur in Schwarz, sondern auch in Silber verfügbar ist.

Surface Pro 8

Das Surface Pro 8 kommt mit einem 13 Zoll Bildschirm und unterstützt den neuen Slim Pen 2, der klare und feine Linien verspricht. Minimale Vibrationen sollen Nutzer*innen das Gefühl vermitteln, auf Papier statt auf Glas zu schreiben.

Verbaut ist ein Quad-core Intel CPU, die Refresh-Rate beläuft sich auf 120 Hz, integriert ist zudem ein 8 bis 32 GByte LPDDR4x-Speicher. Zudem sind 2 Thunderbolt-fähige USB-C-Ports verfügbar.

Surface Go 3

Das Surface Go 3 kommt mit einem 10,5 Zoll „PixelSense-Touch“-Bildschirm und verfügt über einen Pentium-Gold-Prozessor (6500Y). Um 60 Prozent schneller als das Vorgängermodell ist das Gerät bei einem Intel Core i3-10100Y (gegen Aufpreis). Vom Design her hat sich aber im Vergleich zum Modell 2 nicht viel verändert. Das Surface Go 3 kommt mit einem 4 Gigabyte Arbeits- und einem 64 GB eMMC-Speicher.

Der Preis für die Basisversion beläuft sich auf 439 Euro. Alle Geräte sollen gemeinsam mit Windows 11 ab 15.November verfügbar sein.

Maus und Unterstützung für Nutzer*innen mit körperlicher Einschränkung

Auch die neue Microsoft Ocean Plastic Mouse hat Microsoft vorgestellt, dessen Gehäuse aus 20 Prozent recyceltem Ozean-Plastik besteht. Daneben kommt im Laufe des Jahres noch das Surface Adaptive Kit für Nutzer*innen mit körperlichen Einschränkungen. Diese Aufkleber für Geräte und Kabel weisen unterschiedliche Farben und haptische Muster auf, damit sie einfacher zuzuordnen sind.