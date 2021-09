Ausstattung von Microsoft Surface Pro 8 vor Präsentation geleakt

20.09.2021

Microsoft will am Mittwoch sein neuestes Tablet-Spitzenmodell vorstellen. Was in ihm steckt, ist schon durchgesickert.

Bei einem Event am Mittwoch will Microsoft seine neuesten Surface-Geräte vorstellen, darunter auch das Surface Pro 8. Das Tablet-Spitzenmodell von Microsoft soll eines der größten Geräte-Updates seit Jahren darstellen, wie Engadget berichtet. Laut The Verge hat das Twitter-Profil Shadow_Leak nun vorab Informationen über das Surface Pro 8 veröffentlicht, die aus einer Händleranzeige zu stammen scheinen.