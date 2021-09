Microsoft gibt Startdatum für Office 2021 bekannt

Es dauert nicht mehr lange und Microsoft wird die finale Version des neuen Windows 11 veröffentlichen. Am 5. Oktober geht der Marktstart des neuen Betriebssystems über die Bühne.

Wie nun bekannt wurde, wird am selben Tag auch das neue Microsoft Office 2021 verfügbar sein. Am 5. Oktober soll demnach aber nicht nur die Windows-Version von Office zum Download bereitstehen, auch die Mac-Version soll an diesem Tag in den Verkauf gehen.