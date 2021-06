So sieht das neue Office für Windows 11 aus

Mit Windows 11 bricht für Microsoft voraussichtlich bereits im Oktober eine neue Ära an. Mit dem neuen Betriebssystem wird nun auch Office überarbeitet. Wie Microsoft in einem Blogbeitrag zeigt, werden Programme wie Word, Excel und Powerpoint an das neue Windows-11-Design angepasst. Die blau, grün und rot eingefärbten Leisten sind nun in einem schlichten grau gehalten, alles soll sich weniger aufdringlich in Windows 11 einfügen.

Office für Windows 11 in neuem Design

Wer auf die klassischen Office-Farben nicht verzichten will, kann diese manuell wieder aktivieren. Auch der Dark Mode wird mit dem neuen Office unterstützt. Neben den erwähnten Programmen bekommt auch Outlook ein Design-Update und passt sich ebenfalls in die Windows-Umgebung ein. Weiß und grau dominieren. Auf den ersten Blick ist beim neuen Office gar nicht klar, in welchem Programm man sich eigentlich befindet.