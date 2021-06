Starttermin für Windows 11 durchgesickert

Nach der Präsentation von Windows 11 durch Microsoft vergangene Woche sind nur mehr wenige Fragen offen. Eine davon ist der genaue Starttermin. Offiziell sprach Microsoft vom letzten Quartal, einiges deutet darauf hin, dass es wohl bereits im Oktober und nicht erst knapp vor Weihnachten soweit sein wird. So machten Microsoft-Verantwortliche entsprechende Andeutungen. Verräterischer ist aber das PR-Material.

Windows 11 für 20. Oktober geplant?

Aufgrund der veröffentlichten Pressefotos gilt derzeit der 20. Oktober 2021 als wahrscheinlichstes Datum. Denn dieser Tag taucht in vielen Screenshots und PR-Fotos in der Taskleiste auf. Da auch die Zeit mit 11:11 Uhr bewusst gewählt wurde, um Windows 11 zu würdigen, dürfte sich Microsoft auch beim angezeigten Datum für die PR-Fotos etwas gedacht haben. Ein einzelnes anderes Foto zeigt hingegen den 6. Oktober an.