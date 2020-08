Microsoft Surface Go 2 im Test: Wieder hängen geblieben

Das Display kommt im 3-2-Format und löst bei einer Diagonale von 10,5 Zoll mit 1920 x 1280 Pixeln auf, damit ist es eine Spur größer als das des Vorgängers. Das geht - erfreulicherweise - auf Kosten des Rahmens. Jener misst an der lange Seite 1,3cm, während es an der kurzen 1,1 cm sind. Schärfe und Kontrast gehen in Ordnung, sind aber nicht herausragend, gleiches gilt für die maximale Helligkeit.

Das Surface verfügt über eine Frontkamera mit 5 und über eine Rückkamera mit 8 Megapixel. Außerdem ist in der Front ein IR-Sensor für die Hello Authentifizierung per Gesichtserkennung integriert. Das funktioniert sehr zuverlässig und lässt sich in Sachen Geschwindigkeit durchaus mit Apples Face ID vergleichen.

Perfekter Ständer

Einer der sinnvollsten Bauteile der Surface-Geräte ist ihr flexibler Standfuß. Egal, ob man das Surface in sehr flachem Winkel mit leichter Steigung vor sich liegen haben, oder es fast rechtwinklig vor sich stehen haben möchte: Mit dem variablen Standfuß ist das stufenlos möglich. Das ist besonders unterwegs äußerst praktisch, wo man den Winkel gemäß der Tischhöhe so anpassen kann, dass es gerade passt.

Auch das Arbeiten mit Gerät auf dem Schoß ist in Verbindung mit dem passenden Keyboard-Cover einigermaßen angenehm möglich, wenngleich man dabei natürlich nicht die Stabilität eines Notebooks hat.