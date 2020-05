AirPods-Alternative: Microsoft startet mit Surface Earbuds

Mit den Surface Earbuds steigt Microsoft in den Markt der True-Wireless-Ohrhörer ein und geht damit in direkte Konkurrenz zu den Apple Airpods und den Samsung Galaxy Buds+. Die Surface Earbuds können zum Teil über eine touchfähige Fläche an den Ohrhörern bedient werden. Ein dreifaches Tippen auf einen der beiden Earbuds startet beispielsweise automatisch die Spotify-Wiedergabe auf einem Android-Gerät, heißt es von Microsoft.

Außerdem ist Microsoft 365 integriert, wie Microsoft in einem Blogeintrag schreibt. Das bedeutet, dass man sich mithilfe der Funktion "Play My Emails" seine Mails von Cortana vorlesen lassen kann. Auch eine Diktierfunktion für Word, Outlook und PowerPoint ist integriert.